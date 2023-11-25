Затмил даже Крэйга: этого Джеймса Бонда признали лучшим — выбор неожиданный

Первый фильм о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда вышел на экраны в 1962 году. С того времени множество режиссеров экранизировали произведения Яна Флеминга, а в рокового агента перевоплощались шесть актеров. И только недавно поклонникам франшизы удалось определить, кого же из звезд экрана можно назвать лучшим Бондом.

Так, по мнению большинства, эталонным экранным Джеймсом Бондом можно назвать Тимоти Далтона. Именно ему удалось совместить брутальность, присущую агенту, с сентиментальностью. Бонд Далтона не отличается жестокостью, с уважением относится к противоположному полу и другим нациям.

Лучшим фильмом с Далтоном признана лента «Искры из глаз», которую поставил Джон Глен. Она отличается реализмом, который после станет главной чертой картин с Дэниэлом Крэйгом, и сильной драматической линией. И, как пишет портал «Кинопоиск», значительно опережает другие фильмы серии.