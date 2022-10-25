Заткнуть СМИ не удалось: что известно о внебрачном сыне принца Уильяма

Вокруг каждого представителя правящего в Великобритании семейства Виндзоров рано или поздно возникает множество слухов, скандалов и сплетен.

Началось это еще задолго до рождения как нынешнего короля Карла III, так и его венценосной матери Елизаветы II, и продолжается по сей день. Не избежал этой участи и принц Уэльский Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон.

Британская пресса уже не первый раз намекает, что у наследника престола имеется внебрачный сын от его экс-возлюбленной по имени Джекки Крейг, с которой Уильям и после женитьбы сохранил теплые и дружеские отношения.

Сейчас Крейг замужем за профессором Джонатаном Бэйлом, однако их бракосочетание состоялось только 4 месяца спустя после того, как на свет появился малыш Вольф.

Таблоиды уверены, что мальчик вполне может быть сыном Уильяма, который специально ради того, чтобы повидаться с ним, оставил жену с детьми в Лондоне, а сам отправился на свадьбу к Джекки едва ли не на другой конец света — в Кению.