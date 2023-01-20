Заткнула Гурченко за пояс: посмотрите на американку, выскочившую замуж 9 раз (фото)

Многие актрисы не согласны с тем, что выходить замуж нужно раз и навсегда. Однажды надев свадебное платье, некоторые красавицы уже не могут остановиться.

Например, Людмила Гурченко была в ЗАГСе целых пять раз. Причины же для разводов находились самые разные: то попадется муж-абьюзер, то изменник. Однако легенде советского кино далеко до американки Элизабет Тейлор.

Звезда Голливуда заткнула Гурченко за пояс, выскочив замуж девять раз. Впервые она вступила в официальный брак в возрасте 18 лет. Тогда ее избранником стал наследник империи Hilton — Никки Хилтон.

Вот только несметные богатства не помогли ему удержать рядом с собой сладострастную актрису. Журналисты не раз задавали Тейлор вопросы о ее многочисленных браках. На них артистка лишь с улыбкой отвечала, что выходить замуж нужно каждый раз, когда влюбляешься.