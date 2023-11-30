Заткнул за пояс Козловского и Петрова: внук звезды СССР стал лучшим актером в 2023 году

В Москве в рамках премии «Событие года» выбрали лучших представителей российской киноиндустрии. На этот раз обошлось без упоминания главных любимчиков женской половины населения страны. Нос им утер внук народного артиста, чье имя знал весь Советский Союз.

Прежде все лавры доставались Даниле Козловскому и Александру Петрову. Проекты с их участием заполонили экраны, но, кажется, время этих красавцев ушло. Как пишет портал Woman, званием «Актер года» наградили внука Олега Янковского — Ивана.

Звездный наследник произнес торжественную речь, в которой поблагодарил своих коллег. По уверению любимца публики, без командной работы профессионалов он не смог бы достичь успеха. При этом супруг Дианы Пожарской не зацикливается на своих достижениях. По словам знаменитости, одержав одну победу, ему приходится начинать все сначала, чтобы снова оказаться лучшим из лучших.