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Заткнул Асмус рот: Охлобыстин отличился со знаком плюс в Геленджике

9 сентября 2023 18:00
Заткнул Асмус рот: Охлобыстин отличился со знаком плюс в Геленджике

Преподал коллеге важный урок.

Популярность часто меняет людей. Вкусив славу и богатство, многие певцы и актеры становятся изнеженными и капризными, что негативно отражается на их работе. Продюсер Лика Бланк рассказала, что ее приятно удивил Иван Охлобыстин: в деле артист показал себя как настоящий профи своего дела.

Звезда «Интернов» не выставляет жестких требований для организаторов мероприятий и съемок, в которых принимает участие: его райдер максимально простой. Бланк отмечает, что ей было крайне комфортно работать со знаменитым актером на шоу «Золото Геленджика».

Однажды ведущие проекта Тимур Родригез и Кристина Асмус взбунтовались и не явились на утренние съемки. Знаменитости хотели подбить на саботаж и Охлобыстина. Но артист резко осадил молодых коллег.

«Вы чего, зеленые, работайте, пока работа есть. Я в этом не участвую!» —цитирует Ивана Охлобыстина портал «СтарХит».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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