Заткнул Асмус рот: Охлобыстин отличился со знаком плюс в Геленджике

Популярность часто меняет людей. Вкусив славу и богатство, многие певцы и актеры становятся изнеженными и капризными, что негативно отражается на их работе. Продюсер Лика Бланк рассказала, что ее приятно удивил Иван Охлобыстин: в деле артист показал себя как настоящий профи своего дела.

Звезда «Интернов» не выставляет жестких требований для организаторов мероприятий и съемок, в которых принимает участие: его райдер максимально простой. Бланк отмечает, что ей было крайне комфортно работать со знаменитым актером на шоу «Золото Геленджика».

Однажды ведущие проекта Тимур Родригез и Кристина Асмус взбунтовались и не явились на утренние съемки. Знаменитости хотели подбить на саботаж и Охлобыстина. Но артист резко осадил молодых коллег.