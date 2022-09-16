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Засветившаяся на публике звезда «Друзей» вызвала оторопь: что стало с ее лицом за 20 лет

16 сентября 2022 21:30
Засветившаяся на публике звезда «Друзей» вызвала оторопь: что стало с ее лицом за 20 лет

Актриса не сдержала свое слово.

Когда Кортни Кокс снималась в сериале «Друзья», она была настоящей красоткой. Многие поклонницы мечтали быть похожими на артистку, воплотившую в нашумевшем проекте Монику Геллер.

К сожалению фанатов, от былого очарования знаменитости ничего не осталось. Звезда, пожелавшая сохранить свою молодость и красоту, увлеклась пластической хирургией, но лишь навредила себе.

Недавно звезда «Друзей» засветилась на публике и вызвала оторопь. Многие отметили, что ее лицо стало неузнаваемым. Любопытно, что ранее Кокс признала свои ошибки. В одном из интервью она заявила, что больше не прибегнет к уколам красоты и не ляжет под нож хирурга. Однако свое слово, как показало время, не сдержала. Засветившаяся на публике звезда «Друзей» вызвала оторопь: что стало с ее лицом за 20 лет

В подробности своих операций знаменитость не вдается, но, как пишут в Сети, актриса сделала эстетическую волюмизацию лица, подтяжку лба и блефаропластику.

Фото: Кадр из сериала «Друзья», Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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