Засветившаяся на публике Энн Хэтэуэй вызвала оторопь: что стало с ее лицом за 16 лет

Энн Хэтэуэй взбудоражила поклонников своим внешним видом. Артистка появилась на одном из светских мероприятий в компании Анны Винтур и повторила образ из фильма «Дьявол носит Prada» 2006 года. Как отметили внимательные пользователи Сети, за прошедшее время знаменитость совсем не изменилась.

По мнению фанатов, Хэтэуэй сегодня выглядит точно так же, как и 16 лет назад. Артистка носит ту же прическу и похожий макияж, поэтому отличить снимки практически невозможно. В социальных сетях поклонники осыпают ее комплиментами, а некоторые пытаются узнать секрет молодости.

«Вы выглядите, как в фильме», «Ты собираешься стареть? Это нечестно», — негодуют пользователи Сети.

Сама артистка не раз признавалась, что всего лишь ухаживает за своей кожей. Она постоянно использует солнцезащитный крем и делает себе скраб из овсяных хлопьев. При этом она никогда не прибегала к пластике или инъекциям красоты.