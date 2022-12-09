Засветился за границей без белья: как о конфузе Евгения Стеблова узнали все в СССР

Прославленный советский актер Евгений Стеблов, знаменитый по картинам «Я шагаю по Москве» и «Раба любви», однажды попал в чрезвычайно неловкую ситуацию. Это произошло несколько лет назад в Испании. Во время автобусного тура путешественники посетили ресторан, расположенный рядом с набережной Атлантического океана. Недолго думая, артисты решили искупаться. Но все их купальные костюмы остались в закрытом автобусе, а водитель ушел на обед.

Туристы плюнули на эту мелочь и решили плавать в одном нижнем белье. Стеблов тоже снял свои шорты, не отставая от коллег. Но после заплыва возник вопрос, как снять мокрые трусы и облачиться в сухие шорты. Кабинок не было и в помине, и тут актер увидел телефонную будку с заклеенными стеклами, но рядом стоял киоск с пожилой продавщицей, которая могла его увидеть. Артист встал за будку и снял мокрое белье, как внезапно его сухие шорты подхватил резкий порыв ветра. Они парили над землей, а обнаженный и отчаявшийся Стеблов никак не мог их подхватить.

В этот момент в кабриолете проезжала очаровательная дама, едва не сбившая актера. В итоге ему удалось поймать улетевшие шорты, в которые он вмиг облачился, после чего Стеблов моментально скрылся с глаз обескураженной публики.