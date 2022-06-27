Засветился в объятиях Медведевой: план Милохина раскрыли фанаты

Даня Милохин столкнулся с критикой пользователей Сети из-за снимка с Евгенией Медведевой. Соответствующей публикацией знаменитость поделился в своих социальных сетях.

После окончания «Ледникового периода» многие поклонники заметили, что Милохин и Медведева все реже и реже начали проводить время вместе, а впоследствии и вовсе прекратили общение друг с другом. Однако в минувшие выходные знаменитости встретились вновь, поделившись совместными снимками в блогах. Фанаты же, анализируя записи, уже не поверили в искренность звезд.

Как пишут пользователи Сети, Милохин после возвращения из Казахстана решил таким образом увеличить свою популярность и привлечь к себе внимание. По мнению подписчиков, знаменитости захотели возобновить общение лишь потому, что это увеличивает их рейтинг, а не из-за серьезных чувств друг к другу.

«Если людям нравится, значит будут обниматься, целоваться на камеру и зарабатывать на этом», — уверены фанаты.

При этом Милохин и Медведева предпочли никак не комментировать свои отношения. Отметим, что ранее они так и не признались, был ли между ними роман во время работы над ледовым шоу.