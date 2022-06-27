Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Засветился в объятиях Медведевой: план Милохина раскрыли фанаты

Засветился в объятиях Медведевой: план Милохина раскрыли фанаты

27 июня 2022 12:25
Засветился в объятиях Медведевой: план Милохина раскрыли фанаты

Поклонники внимательно следят за личной жизнью блогера.

Даня Милохин столкнулся с критикой пользователей Сети из-за снимка с Евгенией Медведевой. Соответствующей публикацией знаменитость поделился в своих социальных сетях.

После окончания «Ледникового периода» многие поклонники заметили, что Милохин и Медведева все реже и реже начали проводить время вместе, а впоследствии и вовсе прекратили общение друг с другом. Однако в минувшие выходные знаменитости встретились вновь, поделившись совместными снимками в блогах. Фанаты же, анализируя записи, уже не поверили в искренность звезд.

Засветился в объятиях Медведевой: план Милохина раскрыли фанаты

Как пишут пользователи Сети, Милохин после возвращения из Казахстана решил таким образом увеличить свою популярность и привлечь к себе внимание. По мнению подписчиков, знаменитости захотели возобновить общение лишь потому, что это увеличивает их рейтинг, а не из-за серьезных чувств друг к другу.

«Если людям нравится, значит будут обниматься, целоваться на камеру и зарабатывать на этом», — уверены фанаты.

При этом Милохин и Медведева предпочли никак не комментировать свои отношения. Отметим, что ранее они так и не признались, был ли между ними роман во время работы над ледовым шоу.

Фото: Legion-Media, East News, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Читать далее 26 июля 2022
Related video