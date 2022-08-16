«Застойный нафталин»: лишившегося заработка Малинина унизили на всю страну

Александр Малинин не так давно объявил даты своего тура по южным городам. Музыкант даже решил взять с собой в поездку сына Никиту, с которым неоднократно выступал в рамках проекта «Две звезды. Отцы и дети». Однако, по данным СМИ, музыкант не может продать билеты на предстоящие выступления и вряд ли заработает те деньги, на которые рассчитывал.

Как уверена Ольга Зарубина, подобное отношение зрителя легко объяснить. Дело в том, что россияне теперь не хотят слушать музыкантов, давно главенствующих на сцене, которые уже перестали развиваться.

«Людям надоело слушать застойный нафталин», — рассказывает артистка порталу Prozvezd.info.

При этом собеседница издания отмечает, что зрители все чаще сталкиваются с творчеством иностранных исполнителей, которые собственным примером показывают им, как может выглядеть и звучать настоящая звезда. И после подобных примеров россияне уже не готовы платить деньги за выступление Малинина и его сына.