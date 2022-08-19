Заставила Шаляпина краснеть на публике: пикантные подробности раскрыла возлюбленная

Не так давно Прохор Шаляпин начал отношения с телеведущей Ольгой Сан. В социальных сетях знаменитости выглядят как образцовая пара, однако, как оказалось, в их личной жизни все далеко не так радужно, как думают поклонники.

По словам звезды экрана, не так давно они вместе с Шаляпиным решили отправиться на одно светское мероприятие. В качестве наряда Сан выбрала эффектное платье, под которое решила не надевать нижнее белье. Как оказалось, ее избранник не оценил такой пикантный жест и практически силой увел телеведущую с вечера.

«Ему стало неловко перед присутствующими. Он начал ругаться и быстро увез меня домой», — цитирует слова Сан портал Prozvezd.info .

Также артистка призналась, что Шаляпин не настолько любвеобилен, как она, поэтому не всегда готов удовлетворить все ее потребности.