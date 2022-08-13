Заслужили: разгневанная Талызина вышла из себя из-за порочащего ее слуха
Актриса расставила все точки над i.
Валентина Талызина в актерской среде славится крутым нравом и тяжелым характером. Выяснить, действительно ли артистка скора на расправу, решилась Юлия Меньшова, спровоцировав у той бурю эмоций.
Сама Талызина не согласна с порочащим слухом о своей ужасном поведении и объяснила, откуда такие разговоры могли пойти. Оказывается, звезда «Иронии судьбы» никогда не молчит в ответ на несправедливость.
Так, на одном из кинофестивалей она приняла участие в концерте, на который опаздывали ведущие. Валентина Илларионовна вместе с труппой артистов и зрителей ждали знаменитостей четыре часа, и когда те наконец объявились, пошла в наступление.
«Я посмотрела на всех артистов и поняла, что они [опоздавшие ведущие] звезды, и никто не скажет им какие они… хамло. Кроме Вали. И Валя спустила всех собак, которых можно было спустить, обзывала, как могла; они были красные и вышли на сцену красные. И я думаю, что я — молодец», — рассказала Талызина в эфире «Наедине со всеми».