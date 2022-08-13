Заслужили: разгневанная Талызина вышла из себя из-за порочащего ее слуха

Валентина Талызина в актерской среде славится крутым нравом и тяжелым характером. Выяснить, действительно ли артистка скора на расправу, решилась Юлия Меньшова, спровоцировав у той бурю эмоций.

Сама Талызина не согласна с порочащим слухом о своей ужасном поведении и объяснила, откуда такие разговоры могли пойти. Оказывается, звезда «Иронии судьбы» никогда не молчит в ответ на несправедливость.

Так, на одном из кинофестивалей она приняла участие в концерте, на который опаздывали ведущие. Валентина Илларионовна вместе с труппой артистов и зрителей ждали знаменитостей четыре часа, и когда те наконец объявились, пошла в наступление.