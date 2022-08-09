Заслуга не Гайдая: кто на самом деле сделал «Кавказскую пленницу» культовым советским фильмом

Фильм 1967 года «Кавказская пленница» после выхода на экраны мгновенно снискал народную популярность. Выражения актеров стали крылатыми, а их повадки и образы пытались повторять в массовой культуре. Даже критики положительно отзывались о фильме, воздавая должное мастерству режиссера Леонида Гайдая. Однако не только его талант превратил картину в культовое советское кино.

Как выяснилось, на съемочной площадке постановщик очень приветствовал импровизацию. Ходила даже актерская байка, что за каждую удачную реплику вне текста режиссер дарил актерам по бутылке шампанского. Если верить этим слухам, то больше всего презентов от Гайдая должна была получить троица Вицина-Моргунова-Никулина. Например, известные сцены с Балбесом, который чешет пятку, не поднимаясь с кровати, или с огромным шприцем, использующимся для укола Бывалому, были авторства Юрия Никулина.

А настоящим поклонником экспромта стал Георгий Вицин, сообщает YouTube-канал Top Movies . Именно он придумал фразу «Чей туфля? Мое», ушедшую в народ. А также Вицин предложил коллегам встать на дороге, перегораживая путь машине героев — позже этот кадр запечатлели в виде памятника в Иркутске.