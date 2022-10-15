Зарвавшаяся «мажорка» или просто жена Озчивита: что скрывает самая красивая турецкая актриса

Фахрие Эвджен, звезда сериала «Королек – птичка певчая», одна из наиболее востребованных турецких актрис. Да и к тому же муж артистки никто иной, как главный красавчик Турции Бурак Озчивит. Злые языки утверждают, что Эвджен «мажорка» и не заслужила такого счастья.

Детство Фахрие Эвджен прошло в Германии, в городе Золинген. Когда Эвджен была маленькой, преступники из ненависти подожгли дом одной из турецких семей в Золингене – это происшествие всколыхнуло всех турков Германии и оставило отпечаток и на маленькой Фахрие.

В старших классах девушка увлекалась философией и социологией, пока однажды ее не заприметили во время отдыха в Стамбуле и не предложили роль в сериале «Никогда не забывай». После успеха проекта артистка снялась в еще нескольких успешных телесериалах и стала звездой в Турции.

Фахрие Эвджен много работала, воплощая разноплановых героинь на экране. В 2013 году в карьере Эвджен случилась знакомая роль в сериале «Королек — птичка певчая», где партнером по съемкам стал ее будущий муж Бурак Озчивит. В «химию» между героями поверили все – и картина быстро стала мировым хитом. Роман между актерами вспыхнул позже, в 2015-м году на съемках сериала «Любовь похожа на тебя». Свадьба пары состоялась через два года, а в 2019-м у супругов родился сын Каран.

После появления долгожданного наследника Фахрие Эвджен с головой ушла в материнство, но в 2021-м году состоялось ее возвращение на экраны. Она сыграла в костюмированной исторической драме «Пробуждение: Великие сельджуки», которая стала хитом в Турции. Сегодня актриса успешно совмещает роль матери и жены с карьерой в кино. Эвджен признается, что является самым счастливым человеком, ведь ей удалось найти и любовь, и призвание.