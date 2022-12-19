Заросший очкарик: ахнете, увидев сына Пирса Броснана до модельной карьеры (фото)

Пирсу Броснану посчастливилось стать многодетным отцом — он успел обзавестись четырьмя наследниками. Особенно теплые отношения у него сложились с сыном Диланом, которого в январе 1997-го ему подарила вторая жена Кили Шэй Смит.

Звездный наследник имел счастливое детство. По его словам, он долгое время даже не знал о том, что его отец — звезда мирового масштаба. Тот факт, что к Броснану на улице всегда подходило большое количество людей, Дилан списывал на то, что у его папы много друзей.

Любопытно, что актер выступил против того, чтобы сын пошел по его стопам. В результате Дилан выбрал для себя карьеру модели. Не исключено, что ради успеха на этом поприще Броснану-младшему пришлось несколько изменить свою внешность.

Ранее Дилан выглядел малопривлекательно. Когда звездный наследник два года назад окончил колледж, отец выложил их совместное фото в социальных сетях. В кадре сын актера выглядит заросшим очкариком: он отдавал предпочтение длинным волосам, что явно не добавляло ему мужественности.