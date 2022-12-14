Заросший и раздавшийся Санта Клаус: бывшего гладиатора вы точно не признаете (фото)

Есть множество актеров, которым возраст только к лицу, но Рассел Кроу не из их числа. Сегодня в нем не узнать легендарного гладиатора, когда-то ставшего воплощением мужественности.

Австралийскому актеру удалось покорить Голливуд и стать звездой мирового масштаба. На его счету премия «Оскар» и роли в эпичных американских картинах — «Гладиатор», «Хозяин морей: на краю вселенной», «Ной» и «Мумия».

В нулевые без участия Кроу не обходился ни один громкий проект. Артист покорил киномир не только непревзойденным талантом, но и потрясающими внешними данными. Стать, мужественные черты, пронзительный взгляд и брутальная щетина сводили с ума миллионы женщин.

Но сегодня от того фигуристого красавца не осталось и следа. 58-летний Кроу располнел, отпустил седую бороду и стал походить на добродушного Санта-Клауса. Хотя Рассел сделал суперуспешную карьеру в Голливуде, он остается верен горячо любимой Австралии. Актер проводит много времени на своей ферме, где уже давно разводит коров.