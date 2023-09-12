Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию

Даня Милохин горько пожалел о том, что оборвал связи с Россией. В прошлом году он сбежал из шоу «Ледниковый период», чем подвел Илью Авербуха и свою партнершу Евгению Медведеву. Звезда соцсетей отправился в поисках счастья за границу, но не так давно, словно блудный сын, вернулся на родину. Правда, ненадолго.

В СМИ писали, что музыкант приехал, чтобы снова зарабатывать на простом народе. До того как испортить себе репутацию, Милохин получал в родной стране солидные гонорары за рекламу. Но войти в одну и ту же реку дважды не получилось. Власти заинтересовались скандалистом, который, находясь за рубежом, неоднократно делал провокационные заявления.

Как сообщает Telegram-канал Mash, испугавшись подобного внимания, Даня в спешке покинул Россию. Зарвавшийся блогер экономклассом снова улетел в Дубай, где его карьере не светит ничего хорошего. На чужбине исполнитель зарабатывает гроши, изредка выступая на закрытых частных вечеринках для тех, кто все еще считает его звездой.