Зарабатывал больше Шаляпина: из-за чего любимый певец СССР Магомаев чуть не угодил за решетку

Карьера Муслима Магомаева могла бесславно закончиться еще в 1967 году. К тому времени уже известный исполнитель получил приглашение выступить с большими стадионными гастролями в нескольких городах СССР. Обычно артистам предлагали около 200 рублей за один концерт — суммы складывалась из гастрольной надбавки, премии за особые заслуги и обычной концертной ставки. Однако администратор заявил Магомаеву, что он будет получать за каждый концерт в 3 раза больше — 600 рублей.

Удивившемуся такой щедрости артисту объяснили, что это стандартные «расценки» за трудоемкие выступления на стадионах. Он не стал спорить, отработал заявленные концерты и улетел на гастроли в Париж. Именно там, спустя несколько месяцев, к нему и долетели новости о начатом против него в СССР расследовании. Сообщалось, что баснословными гонорарами Магомаева заинтересовались в министерстве культуры.

«Сам Шаляпин при царе столько не получал!» — возмутились чиновники.

В ОБХСС завели уголовное дело не только против певца, но и против других причастных к его стадионному туру. Магомаев мог остаться в Париже, но решил не отказываться от родины и улетел домой, приготовившись понести наказание. За решетку Магомаев все же не попал, но ему было запрещено исполнять песни за пределами Азербайджана.

Высвободившееся время артист потратил с выгодой для себя: в 1968 году он закончил экстерном Бакинскую консерваторию. А уже спустя несколько месяцев председатель КГБ СССР Юрий Андропов лично потребовал выступление певца на юбилее ведомства и заявил чиновникам минкульта о недопустимости репрессивных мер в отношении Магомаева, передает Дзен-канал «Истории об истории ».