Запретная любовь: о пикантной детали жизни пажа из «Золушки» не знал никто

Будущей жене актера на момент знакомства было всего 12 лет.

Очаровательного мальчика-пажа, который только учился волшебству, после премьеры «Золушки» полюбила вся страна. А он снялся еще в одном фильме и пропал с экранов.

Долгое время Игорь Клименков вел жизнь далекую от голубых экранов, однако журналистам удалось выяснить любопытные факты из его жизни. Один из самых пикантных касался личной жизни артиста.

Актера выгнали из ВУЗа за «крамольные» статьи для университетской газеты, и он начал мастерить музыкальные инструменты, преподавая игру на гитаре. Так Климентов встретил будущую избранницу — Ирену Зыкову.

На момент встречи девочке было всего 12 лет, потому Игорю пришлось ждать 8 лет, пока Зыкова не достигнет совершеннолетия, прежде чем сделать ей предложение руки и сердца.

Несмотря на связь, у большинства вызвавшую бы осуждение, пара прожила в счастливом браке до самой смерти Клименкова в 2006 году. Музыкант не дожил до 72-летия всего день.