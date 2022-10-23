Запрещали сниматься не один год: куда пропал советский Гекльберри Финн

Будучи сыном режиссера, Роман Мадянов рано решил связать свою жизнь с актерской профессией. К моменту окончания школы в копилке артиста было уже десять проектов. Однако после столь стремительного старта кинокарьера знаменитости застопорилась.

Мадянов поступил в институт театрального искусства и уже в студенческие годы начал выходить на сцену московского театра имени Маяковского. Именно это и сыграло свою роль: советскому Гекльберри Финну попросту запретили сниматься в кино. Этот запрет длился до того момента, пока актер не поступил на четвертый курс.

Причина же крылась в том, что в те времена кино и театр не были связаны друг с другом, а, напротив, разграничивались и словно находились по разные стороны баррикад. Свое слово Мадянов сдержал и вновь появился на больших экранах лишь после окончания оговоренного срока. Примечательно, что артист до сих пор активно снимается в кино: только в этом году вышло около десяти картин с его участием.