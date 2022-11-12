Запомнят предательство навсегда: 5 знаков Зодиака, которые не умеют прощать

Прощение - это то, с чем рано или поздно приходится столкнуться любому человеку. При этом неважно, на какой стороне мы оказались - виноватого или обиженного, в любом случае ситуации, когда мы прощаем или прощают нас, оставляют след в душе. Правда, некоторые люди предпочитают хранить свои обиды, а не отпускать их - предательство, ложь, измену они будут помнить даже спустя долгие годы. Астрологи выяснили, под какими знаками рождаются те, кто не умеет прощать.

Близнецы

Представители воздушного знака общительны и легки на подъем, однако мало кому они могут открыть свою душу по-настоящему. Когда люди, которым Близнецы доверили свои самые сокровенные мысли и тайны, оказываются предателями, уроженцы этого знака замыкаются в себе. Они рвут все связи с обидчиком и помнят об его измене даже спустя десятилетия.

Однако мстить они вряд ли будут.

Лев

Гордые Львы дают людям только один шанс - если возлюбленный, родственник или друг подвел представителя огненного знака или в чем-то его разочаровал, он вряд ли станет выслушивать объяснения и проявлять милосердие. Лев просто вычеркнет предателя из своего круга общения. Кроме того, важно помнить, что этот знак в отместку может крепко насолить своему обидчику.

Скорпион

Обижать Скорпиона не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Даже если он, как говорится первый начал, гораздо лучше будет спрятать гордость подальше и стать тише воды ниже травы. В обратном случае уроженец знака воспримет ваше поведение как дерзость и не простит этого.

А уж мстить Скорпионы горазды - в самый неожиданный момент они наносят обидчику болезненный удар.

Стрелец

Уроженцы огненного знака, к счастью, не такие мстительные, как их соседи по гороскопу - Скорпионы. Однако если кто-то заденет их гордость, Стрельцы уж точно не станут делать вид, будто ничего не было. Вернее, станут, но совсем по другому поводу - прикинутся, будто человека, который посмел их оскорбить, никогда не существовало в их жизни. Просить у них прощения бессмысленно.

Водолей

Хорошая новость: после того, как вы обидете Водолея, он будет продолжать с вами общение. Плохая новость: общение будет таким холодным и высокомерным, что лучше бы уж вообще никакого не было.