Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез

Дмитрий Дюжев известен как один из самых харизматичных и фактурных актеров страны. Зрители не скупятся на комплименты в адрес артиста, но далеко не все знают, как трагично складывалась личная жизнь артиста вне съемочной площадки.

Дело в том, что Дюжев вырос в большой семье. Его родители Людмила и Петр воспитывали Дмитрия и его младшую сестру Настю. Будущий актер был счастлив каждый день возвращаться домой после школы, но однажды врачи поставили девочке диагноз «лейкемия».

Все силы и деньги Дюжевы тратили на лечение девочки, но это не дало никаких результатов. В 12 лет Настя скончалась, что стало большим ударом для всей семьи. Отец семейства винил себя в случившемся и в 2002 году умер, так и не справившись с горем. А мать артиста ушла из жизни через год после своего мужа.

Сам Дюжев долгое время не мог смириться с произошедшим. Успокоение ему удалось найти лишь в религии. И он до сих пор хранит детские снимки, на которых позирует с родителями и младшей сестрой.