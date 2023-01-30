Заполучила баснословные деньги: как обогатилась настоящая «донна Роза из Бразилии»

Порой происходящее на большом экране зрители воспринимают не как вымышленную историю о чьей-то жизни, а как руководство к действию. Иначе крайне сложно объяснить то, что сотворил Томас Паркин из Бразилии.

Можно смело предположить, что он знаком с сюжетом картины Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!». Ее главный герой переодевается в женщину и тем самым превращается из бродяги в миллионершу донну Розу.

Между тем Паркин решил притвориться собственной матерью Ирэн, чтобы после ее смерти получать положенную ей пенсию и другие выплаты от государства. План Томаса удался — он подделал документы о смерти родительницы, носил ее одежду, научился делать макияж, обзавелся париком.

Долгие годы преступник обогащался таким образом. В результате он и его подельник получили баснословные деньги. В общей сложности их «прибыль» составила порядка 115 тысяч долларов. Однако в 2009 году обман Паркина раскрыли. Суд признал его виновным по ряду статей и отправил за решетку на 13 лет.