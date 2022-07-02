Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заплывшее лицо: резко подурневшая Нетребко переполошила фанатов

Заплывшее лицо: резко подурневшая Нетребко переполошила фанатов

2 июля 2022 15:47
Заплывшее лицо: резко подурневшая Нетребко переполошила фанатов

Внешность оперной дивы не дает покоя поклонникам.

Внимание к Анне Нетребко в последние месяцы стало намного выше, но не из-за ее творчества, а из-за постоянных скандалов, связанных с певицей на фоне происходящего на Украине. Сначала она долго хранила молчание, не принимая никаких сторон, а затем фактически отреклась от России, но западные контракты при этом не вернула. Все эти неприятности сильно сказались на внешности звезды.

Фанаты отметили, что на свежих снимках Анны, которыми она поделилась в соцсетях, оперная дива выглядит уставшей и пополневшей.

Заплывшее лицо: резко подурневшая Нетребко переполошила фанатов

«Ну как-то не для публичного такой вид, не стоило выкладывать», «Поправилась, по лицу и рукам заметно – заплыли» — пишут подписчики Нетребко, оставшись разочарованными увиденным. Некоторые посчитали, что дело не только в фигуре и лице певицы, но и наряде. По мнению фолловеров Анны, ей не нужно было фотографироваться в платье, похожем на ночнушку. Хотя нашлись и те, кто поддержал Нетребко и заявил, что она просто полностью уверена в себе, поэтому может позволить себе носить что угодно.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video