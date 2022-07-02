Заплывшее лицо: резко подурневшая Нетребко переполошила фанатов

Внимание к Анне Нетребко в последние месяцы стало намного выше, но не из-за ее творчества, а из-за постоянных скандалов, связанных с певицей на фоне происходящего на Украине. Сначала она долго хранила молчание, не принимая никаких сторон, а затем фактически отреклась от России, но западные контракты при этом не вернула. Все эти неприятности сильно сказались на внешности звезды.

Фанаты отметили, что на свежих снимках Анны, которыми она поделилась в соцсетях, оперная дива выглядит уставшей и пополневшей.

«Ну как-то не для публичного такой вид, не стоило выкладывать», «Поправилась, по лицу и рукам заметно – заплыли» — пишут подписчики Нетребко, оставшись разочарованными увиденным. Некоторые посчитали, что дело не только в фигуре и лице певицы, но и наряде. По мнению фолловеров Анны, ей не нужно было фотографироваться в платье, похожем на ночнушку. Хотя нашлись и те, кто поддержал Нетребко и заявил, что она просто полностью уверена в себе, поэтому может позволить себе носить что угодно.