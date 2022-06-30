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Запланировавшего собственные похороны Шаляпина подняли на смех: вот что произошло

30 июня 2022 13:00
Запланировавшего собственные похороны Шаляпина подняли на смех: вот что произошло

После трагической смерти коллеги по «Фабрике звезд» музыкант признался, что готов к кончине.

Прохор Шаляпин накануне удивил странным заявлением. Как выяснилось, 38-летний музыкант уже спланировал собственные похороны. Он раскритиковал погибшего Пьера Нарцисса, своего коллегу по проекту «Фабрика звезд», за то, что тот заранее не позаботился о смерти. Именно поэтому, по словам Шаляпина, родные певца и оказались в такой ситуации, что денег на похороны у них не было.

При этом Шаляпин в отличие от Нарцисса подобные расходы просчитал и сформировал запас. Но предусмотрительного музыканта просто подняли на смех в Сети. Звездный адвокат Сергей Жорин разместил новости о подготовке Прохора к похоронам в Telegram и с сарказмом их прокомментировал.

«Единственная хорошая новость последних дней», — написал юрист.

Поклонники Шаляпина встали на его сторону, заявив, что певец хоть и добродушный, но прагматичный человек. Кстати, Прохор также призывал подписчиков собирать средства на прощание с Нарциссом и передачу его тела семье в Камерун, чтобы помочь родным музыканта.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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