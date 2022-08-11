Заплаканная Асмус предстала перед Козловским: причина слез обескураживает
Артистка поделилась своими эмоциями с поклонниками.
Кристина Асмус не так давно приняла участие в сериале «Люся», где ее коллегой стал Данила Козловский. С самого начала работы над проектом знаменитость расхваливала его в своих социальных сетях. Однако итоговый результат оказался настолько впечатляющим для артистки, что та не смогла сдержать слез.
Как рассказала актриса, опубликовав свой заплаканный снимок в социальных сетях, она уже по два раза пересмотрела каждую серию шоу, а последние эпизоды произвели на нее самое большое впечатление. Как уверена счастливая знаменитость, «Люся» надолго запомнится отечественным зрителям.
«Это просто отвал башки! Со мной впервые такое, когда я забываю, что я внутри, и становлюсь фанатом проекта», — делится восторгами Асмус.
Пользователи сети не оставили без внимания запись кумира. Многие похвалили актрису за работу и поздравили ее с триумфом.
«Очень рад за вас!», «Вы большая молодец, Кристина, так держать», «Поздравляем с успехом, дальше — больше», — пишут преданные поклонники.