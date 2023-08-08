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«Запасной аэродром»: что известно о заграничном доме Портоса

8 августа 2023 07:30
«Запасной аэродром»: что известно о заграничном доме Портоса

Артист раскрыл всю правду публике.

Несколько лет назад поклонники узнали, что Валентин Смирнитский решил приобрести дом за границей. Сам артист никак не комментировал эти слухи, однако недавно рассказал подробности своего нового жилья.

Как оказалось, Смирнитский со своей женой Лидией Рябцевой приняли решение обосноваться в Испании. Сначала они купили квартиру на побережье, но после переехали в небольшой дом в нескольких километрах от пляжа. И, по словам артиста, это жилье вряд ли можно назвать особняком. Якобы это небольшой домик, в котором он находит уединение от московской суеты.

«Слава богу, что на старости лет я обеспечил себе некий запасной аэродром», — признавался звезда картины «Д’Артаньян и три мушкетера» в одном из интервью.

На покупку же он решился из-за низких цен. В то время дом на берегу Средиземного моря стоил значительно дешевле, чем похожий в Подмосковье.

Фото: Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" 1979
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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