Заняла чужое место: Ани Лорак больше не желают видеть на ТВ-шоу

Ани Лорак подверглась жесткой травле со стороны россиян. Артистка стала судьей в популярном шоу, и теперь народ требует, чтобы ее убрали с голубых экранов.

Певица оказалась в составе жюри нового сезона проекта «Ты супер!». Многим не понравилось, что знаменитость заняла место Александра Панайотова. По мнению публики, музыкант обладает достаточными знаниями и талантом, чтобы оценивать выступления юных вокалистов. А вот исполнительницу хита «Уходи по-английски» просят демонстрировать свою фигуру и откровенные наряды в другом месте.

«Уберите Лорак, из-за нее не смотрю такой замечательный проект. И так думаю не только я», «Терпеть Лорак не могу, замените ее», «Лорак — на выход. Видок иногда зашкаливает», — возмущаются в Сети.

Пока не известно, как отреагируют продюсеры программы на требования зрителей. Тем временем сама Лорак предпочитает делать вид, что ничего не происходит.