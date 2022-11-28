Заметил только один человек: как позорный провал сошел Абдулову с рук

Карьера Александра Абдулова в театре начиналась весьма непросто. В первые же дни работы в «Ленкоме» артист попал в безвыходное положение.

Тогда начинающего актера поставили перед фактом: ему нужно заменить коллегу в спектакле, отменить который никак нельзя. Роль была большая, поэтому Абдулов сразу понял, что такое количество слов в столь короткий временной промежуток ему просто не выучить. В результате пришлось пойти на хитрость.

Реплики актера написали на плакатах и предварительно развесили их так, чтобы они были видны Абдулову, но не зрителю. Находясь на сцене, Александру Гаврииловичу постоянно приходилось смотреть по сторонам, притворяясь, будто он что-то ищет.

Позорный провал сошел Абдулову с рук: в зрительном зале никто ничего не заподозрил. Лишь один человек, оказавшийся критиком, обратил внимание на странное поведение актера. Как звезда экрана рассказал в одном из выпусков программы «В субботу вечером» от 1986 года, в своей заметке эксперт лишь похвалил его, написав следующее: «Молодой артист, нашел зерно роли. Он все время что-то искал на сцене. И в этом есть его талант».