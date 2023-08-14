Замену Демьяненко в «Кавказской пленнице» простить не могут: жалкая имитация Шурика
Картину разбили в пух и прах.
Комедии Леонида Гайдая считаются нестареющей классикой. Поклонники режиссера считают, что именно в этих фильмах сошлись все нужные составляющие — от таланта постановщика и прекрасного сюжета до блистательных актеров. Вот почему попытка их переснять оборачивается крахом.
Доказал это ремейк «Кавказской пленницы» 2014 года. Роль Нины отдали популярной актрисе Анастасии Задорожной, а образ Шурика примерил на себя звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис. И от такой подмены зрители остались в шоке.
Фильм беспощадно раскритиковали, он провалился в прокате. В Сети пользователи не жалели негативных комментариев. Особенно досталось от них исполнителям главных ролей: например, Шурика Шаракоиса назвали жалкой имитацией оригинала.
«Они и не играют, а кривляются перед камерой», «Сюжет полностью содран с оригинала. Ужасная бездарная игра. Можно сказать, что при просмотре постоянно сравниваешь игру с оригинальными персонажами и актерами, но так плохо сыграть известным актерам это надо постараться», «Шурик старается копировать интонацию, жесты, но все равно не похоже», — отметили зрители в своих отзывах.