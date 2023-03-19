Замена спорту найдена: Моника Беллуччи раскрыла секрет идеальной фигуры

Многие представительницы прекрасного пола страдают от комплексов по поводу лишнего веса. Красавицы часы напролёт проводят в спортзалах, следуют строгим правилам питания и тратят огромные суммы денег на антицеллюлитные крема или специальные обертывания. Но все это редко приносит им счастье.

Однако жгучая брюнетка Моника Белуччи подселилась с женщинами своим секретом идеальной фигуры, который не требует от них практически никаких усилий.

«Вместо того чтобы ходить в спортзал, я ношу черное», — призналась актриса. По всей видимости, это действенный метод, поскольку 58-летнюю итальянку до сих пор считают обворожительной красавицей и иконой стиля.

Белуччи не раз говорила о том, что она не может отказать себе во вкусной еде. Но выполнять изнурительные тренировки или соблюдать запреты женщина также не намерена. Поэтому правильно подобранная одежда - это лучший выход из сложившейся ситуации.