Замечали, что «Бременские музыканты» говорят на один голос? Причину нарочно не придумаешь

Культовые «Бременские музыканты» полюбились зрителям благодаря увлекательному сюжету, харизматичным персонажам и, конечно, зажигательным песням. Поразительно, что почти все партии в первой части исполнил один человек — Олег Анофриев. А ведь изначально создатели собирали целый ансамбль артистов.

Анофриеву предназначалась лишь роль Трубадура. Другие персонажи должны были петь голосами Андрея Миронова, Юрия Никулина, Зиновия Гердта, Олега Янковского и Зои Хабарадзе. Но дальше все пошло не по плану.

К назначенному времени в студию пришел только один Олег Анофриев. Но лишь для того, чтобы сообщить о плохом самочувствии и невозможности записать партии в этот день. Однако отложить мероприятие было нельзя. Поэтому пришлось «прогонять» Анофриева по всем ролям, включая Принцессу, но взять столь высокие ноты ему не удалось.

Только сам Анофриев был не согласен с этой версией и во всех интервью рассказывал, что в то время он играл нескольких персонажей в спектаклях и вообще интересовался «Театром одного актера». Поэтому он лично попросил создателей мультика дать ему все роли, кроме Принцессы.

Какая из этих версий истинная, трудно сказать. Но стоит признать, что Анофриев справился с задачей превосходно.