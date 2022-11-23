Замечали, что «Бременские музыканты» говорят на один голос? Причину нарочно не придумаешь
Спустя годы тайна раскрыта.
Культовые «Бременские музыканты» полюбились зрителям благодаря увлекательному сюжету, харизматичным персонажам и, конечно, зажигательным песням. Поразительно, что почти все партии в первой части исполнил один человек — Олег Анофриев. А ведь изначально создатели собирали целый ансамбль артистов.
Анофриеву предназначалась лишь роль Трубадура. Другие персонажи должны были петь голосами Андрея Миронова, Юрия Никулина, Зиновия Гердта, Олега Янковского и Зои Хабарадзе. Но дальше все пошло не по плану.
К назначенному времени в студию пришел только один Олег Анофриев. Но лишь для того, чтобы сообщить о плохом самочувствии и невозможности записать партии в этот день. Однако отложить мероприятие было нельзя. Поэтому пришлось «прогонять» Анофриева по всем ролям, включая Принцессу, но взять столь высокие ноты ему не удалось.
Только сам Анофриев был не согласен с этой версией и во всех интервью рассказывал, что в то время он играл нескольких персонажей в спектаклях и вообще интересовался «Театром одного актера». Поэтому он лично попросил создателей мультика дать ему все роли, кроме Принцессы.
Какая из этих версий истинная, трудно сказать. Но стоит признать, что Анофриев справился с задачей превосходно.