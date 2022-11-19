Замалчивали много лет: настоящее имя звезды сериала «Девушки с Макаровым» предали огласке

За актером Сергеем Астаховым давно закрепилась слава ловеласа и сердцееда. В прессе то и дело судачили о его многочисленных романах, приписывая ему отношения с известными красавицами с экрана. Астахов же всегда старался скрывать личную жизнь от публики, как и другие подробности. Он много лет замалчивал даже свою настоящую фамилию, о которой не подозревали его поклонники.

Как оказалось, звезда сериала «Девушки с Макаровым» при рождении получил имя Сергей Козлов. Именно такую фамилию носил его отец Виконт. После службы в армии Сергей закончил в Воронеже институт искусств и поступил на работу в местный театр. А спустя 6 лет, в 1999 году, он принял решение переехать в Москву.

Козлов подумал, что в столице ему будет проще утвердиться под более благозвучным именем. Тогда Сергей и взял девичью фамилию матери, став Астаховым, сообщает «ТВ-Гид». Любопытно, что единственная дочка актера Маша — от его второго брака — тоже носит эту фамилию. А значит, смену Сергей закрепил и в официальных документах.