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Замахнулась на Голливуд: Бузова поделилась сокровенным

23 июня 2022 09:55
Замахнулась на Голливуд: Бузова поделилась сокровенным

Фанаты не ожидали от артистки таких откровений.

Ольга Бузова шокировала поклонников, рассказав о планах на свою личную жизнь. Как оказалось, знаменитость мечтает познакомиться с Джерардом Батлером.

По словам 36-летней звезды «Дома-2», Батлер — это единственный голливудский актер, с кем бы она с удовольствием попыталась завести отношения. Бузова готова даже самостоятельно написать артисту, лишь бы иметь возможность с ним познакомиться и пообщаться.

Замахнулась на Голливуд: Бузова поделилась сокровенным

«Он прекрасен... и холост, насколько я знаю», — заметила артистка в своих социальных сетях.

При этом знаменитость намекнула, что готова даже завести детей с актером. Как оказалось, она не планирует обращаться к услугам суррогатной матери и мечтает выносить наследника или наследницу самостоятельно. Батлера же телеведущая считает идеальным кандидатом на роль своего спутника жизни.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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