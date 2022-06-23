Замахнулась на Голливуд: Бузова поделилась сокровенным

Ольга Бузова шокировала поклонников, рассказав о планах на свою личную жизнь. Как оказалось, знаменитость мечтает познакомиться с Джерардом Батлером.

По словам 36-летней звезды «Дома-2», Батлер — это единственный голливудский актер, с кем бы она с удовольствием попыталась завести отношения. Бузова готова даже самостоятельно написать артисту, лишь бы иметь возможность с ним познакомиться и пообщаться.

«Он прекрасен... и холост, насколько я знаю», — заметила артистка в своих социальных сетях.

При этом знаменитость намекнула, что готова даже завести детей с актером. Как оказалось, она не планирует обращаться к услугам суррогатной матери и мечтает выносить наследника или наследницу самостоятельно. Батлера же телеведущая считает идеальным кандидатом на роль своего спутника жизни.