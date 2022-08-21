Заложница одного амплуа: роль в «Русалочке» поставила крест на карьере Новиковой

В советское время молодая и очаровательная Виктория Новикова кружила головы тысячам мужчин. Длинные волосы и точеная фигура сводили с ума зрителей по всей стране. Новиковой прочили большое будущее: сомнений в том, что такая красавица возымеет успех, не было ни у кого.

Несмотря на отсутствие профессионального образования, Новикова умела очаровать всех вокруг: от постановщиков до коллег по сцене. Правда, закрепиться ей это не помогло: Виктория так и осталась заложницей одной роли. Сразу после окончания работы над «Русалочкой» Новикова пропала с радаров, не примерив на себя ни одного образа.

Отчаявшись обрести популярность, Новикова уехала в Италию, где вышла замуж за местного жителя и родила дочь. Сейчас девочка уже достаточно взрослая и мечтает превзойти мать в актерской карьере.