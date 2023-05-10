Законы СССР не для него: выходка Владимира Этуша могла закончиться реальным сроком

Владимир Этуш славился не только харизмой и артистизмом, но и невероятной преданностью работе. Его верность любимому делу оказалась настолько велика, что он даже совершил тяжкое преступление.

Так, актер должен был играть главную роль в спектакле «Мещанин во дворянстве». Но между постановками он уехал в Индию, считая, что успеет вернуться к новому показу. Однако нужный рейс в Москву был полностью выкуплен, и пришлось ждать следующий, который прилетал всего за два часа до начала театрального представления. Но лишь в самолете маэстро узнал, что он отправляется вовсе не в столицу.

От стресса и безысходности Владимир Абрамович решил подшутить над пилотами. Он зашел в кабину с декоративным клинком и потребовал приземлить судно в Москве. Летчики были шокированы, но оценили юмор артиста. В итоге они получили разрешение сесть в столице, и актер не сорвал спектакль, хотя и нарушил закон. Тем не менее в тюрьму он не попал.