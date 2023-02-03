Закон бумеранга: тайная свадьба обернулась для Машковой горючими слезами

Наследница Владимира Машкова Мария известна зрителям по ролям в сериалах «ЮЗЗЗ», «Мятеж» и других популярных проектах. Артистка старается не скрывать от поклонников подробности своей личной жизни, однако практически никогда не упоминает о своем первом браке.

Так, еще во время съемок в сериале «Не родись красивой» Мария познакомилась со своим коллегой Артемом Семакиным. Артист в то время был женат и воспитывал наследницу, но это не помешало зарождающимся чувствам. В течение долгого времени влюбленные скрывали свой роман, а в 2005 году Артем ушел из семьи и тайно женился на Марии.

Четыре года супруги жили вместе, но однажды Артем оставил и свою вторую семью. Он вновь влюбился и бросил Марию ради актрисы Софьи Каштановой. Мария же осталась одна, но со временем встретила свою любовь. Однако она до сих пор предпочитает не вспоминать эти отношения.