Заика с большими ушами: не поверите, кого признали главным секс-символом Голливуда

Голливуд подарил миру немало эффектных красоток, но с этой дивой не сравнится никто. Ради сходства с яркой блондинкой многие женщины готовы на любые жертвы. Они не знают, что главный секс-символ «фабрики грез» была не так уж идеальна.

Мэрилин Монро ушла из жизни больше полувека назад, но так и осталась феноменом. В это сложно поверить, но актриса ненавидела собственную внешность. У нее действительно был ряд недостатков, которые другим не бросались в глаза.

Например, артистка стеснялась своих ушей, поскольку считала их слишком большими. Она не делала высоких причесок, стараясь прикрывать изъян волосами. Не нравился ей и собственный нос. По слухам, звезда сделала ринопластику, но осталась недовольна результатом. Кроме того, певица меняла форму подбородка с помощью импланта.

Также знаменитости удавалось скрывать от поклонников существенный дефект речи. Монро заикалась, и, чтобы не выдать себя, говорила с придыханием. Поскольку возлюбленная Джона Кеннеди всегда умела превращать недостатки в достоинства, томные интонации стали ее изюминкой.