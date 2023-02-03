Заигрался в героя: выходка «Соколиного глаза» едва не стоила ему жизни

Многие экранные супергерои в реальной жизни тоже готовы на подвиги и самопожертвование. Так, актер Джереми Реннер, известный как «Соколиный глаз» из фильмов студии Марвел, недавно спас своего племянника с риском для жизни. Теперь актеру придется долго восстанавливаться.

Реннер увидел, что племянник застрял в снегу и никак не может выбраться. Он чуть не попал под колеса снегоуборочной машины, если бы не мгновенная помощь Джереми. Но когда «Соколиный глаз» выскочил из автомобиля, то не поставил его на ручник. Машина наехала на актера, и в результате инцидента он сломал 30 костей. Чтобы полностью восстановиться, Реннеру понадобится как минимум два года.

Известно, что сейчас артист находится в критическом, но стабильном состоянии. На днях Джереми поделился с подписчиками снимком из больничной палаты. Он по-прежнему слаб, но сохраняет бодрое расположение духа. Актер неустанно благодарит врачей, спасших ему жизнь. О деталях произошедшего рассказал портал MailOnline.