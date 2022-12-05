Заигралась в «Зимнюю вишню»: правда о злом роке Елены Сафоновой тронет до слез

Российская актриса Елена Сафонова до сих пор у большинства зрителей ассоциируется с героиней «Зимней вишни». Но мало кто знает, что артистка повторила несчастную судьбу своего киноперсонажа. Сафоновой тоже не посчастливилось построить семейное счастье.

В 80-х годах актриса встречалась с предпринимателем Ваче Мартиросяном, который на тот момент был женат. Сафонова родила сына Ивана от возлюбленного и дала ребенку свою фамилию. Однако появление мальчика не сплотило пару, и вскоре Мартиросян вернулся к законной супруге.

Елена воспитывала сына одна и продолжала сниматься в кино. Так, на съемках «Аккомпаниаторши» во Франции артистка познакомилась с Самуэлем Лабардом. Между ними начался бурный роман, и вскоре Сафонова переехала к любимому. От Лабарда актриса родила своего второго сына Александра. Муж хотел, чтобы Елена забросила свою успешную карьеру и занималась домом, но актриса была непреклонна.

В итоге их брак распался, и сын по решению суда остался с отцом во Франции. Позже Сафоновой удалось отвоевать право видеться с Александром. Сейчас они лишь созваниваются по видеосвязи, а в реальной жизни общаются крайне редко.