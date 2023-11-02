Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Захламленный «клоповник»: квартира Дроздова мало чем напоминает звездную

Захламленный «клоповник»: квартира Дроздова мало чем напоминает звездную

2 ноября 2023 09:45
Захламленный «клоповник»: квартира Дроздова мало чем напоминает звездную

Телеведущий оказался невероятно скромным человеком.

Николай Дроздов четыре десятилетия вел программу «В мире животных», в которой рассказывал о повадках зверей. Легендарный зоолог оставил телевидение и теперь наслаждается заслуженной пенсией в компании супруги. Обосновались пожилые люди не в коттедже, а в небольшой московской квартире.

Пара живет здесь уже более тридцати лет. Дом Дроздова не отличается от жилья простых москвичей. Чета явно не шикует: крохотная кухня, холодильник в коридоре, маленький санузел и старый ремонт, оставшийся с советских времен. Супруги давно мечтали улучшить жилищные условия, и в 2015 году им на помощь пришла программа «Идеальный ремонт».

Квартиру ученого наполнили приглушенными пастельными тонами, установили раздвижные двери, подобрали уютную деревянную мебель и обновили кухонную технику. Получилось комфортное жилье в консервативном стиле, которое отлично подойдет 86-летнему телеведущему.

Захламленный «клоповник»: квартира Дроздова мало чем напоминает звездную
Фото: Legion-Media, кадр из программы «‎Идеальный ремонт»‎
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше