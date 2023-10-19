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Киноафиша Статьи Захарова на ее фоне «старуха»: как выглядит молодая жена 75-летнего Стеклова

Захарова на ее фоне «старуха»: как выглядит молодая жена 75-летнего Стеклова

19 октября 2023 17:30
Захарова на ее фоне «старуха»: как выглядит молодая жена 75-летнего Стеклова

Красотка всем на зависть.

Владимир Стеклов сильно удивил народ, когда объявил о своей четвертой свадьбе. В 2018 году, отметив 70-летний юбилей, звезда экрана стал не только мужем, но и отцом. Рядом с Ириной Дерягиной он счастлив и сегодня.

Супруга младше знаменитости на 33 года. Поначалу мало кто верил в искренность чувств молоденькой провинциалки. Большинству казалось, что она намеренно охмурила артиста, чтобы обзавестись знаменитым и богатым мужем, а заодно и пропиской в столице. Но теперь ни у кого язык не поворачивается распускать подобные слухи. Ирина смогла доказать публике, что не использует Стеклова в корыстных целях.

Иногда Владимир Александрович публикует в соцсетях фотографии любимой, которая, стоит сказать, выглядит потрясающе. Неудивительно, что актер души не чает в избраннице, а о бывших даже не вспоминает. Например, вторая жена знаменитости, актриса Александра Захарова, давно превратилась в старуху. По слухам, артистка сделала не одну пластическую операцию, но это не помогло.

Захарова на ее фоне «старуха»: как выглядит молодая жена 75-летнего Стеклова
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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