Захарова на ее фоне «старуха»: как выглядит молодая жена 75-летнего Стеклова

Владимир Стеклов сильно удивил народ, когда объявил о своей четвертой свадьбе. В 2018 году, отметив 70-летний юбилей, звезда экрана стал не только мужем, но и отцом. Рядом с Ириной Дерягиной он счастлив и сегодня.

Супруга младше знаменитости на 33 года. Поначалу мало кто верил в искренность чувств молоденькой провинциалки. Большинству казалось, что она намеренно охмурила артиста, чтобы обзавестись знаменитым и богатым мужем, а заодно и пропиской в столице. Но теперь ни у кого язык не поворачивается распускать подобные слухи. Ирина смогла доказать публике, что не использует Стеклова в корыстных целях.

Иногда Владимир Александрович публикует в соцсетях фотографии любимой, которая, стоит сказать, выглядит потрясающе. Неудивительно, что актер души не чает в избраннице, а о бывших даже не вспоминает. Например, вторая жена знаменитости, актриса Александра Захарова, давно превратилась в старуху. По слухам, артистка сделала не одну пластическую операцию, но это не помогло.