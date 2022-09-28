Захаров выдал о Гайдае все как есть: яблоком раздора стали «12 стульев»

В советском кино существует две экранизации романа «12 стульев», снятые с разницей буквально в пять лет. Одна принадлежит Леониду Гайдаю, в ней главные роли исполняют Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов. Вторая же снята Марком Захаровым, там на первых ролях великолепный дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова.

Долгое время считалось, что оба режиссера были в конфликте друг с другом из-за того, что Захаров якобы пошел по уже проторенной Гайдаем дорожке. Но худрук «Ленкома» опроверг эти слухи еще в 2017 году. По заявлению самого Захарова, с Гайдаем они не были знакомы и прямого конфликта у них не было, что не помешало режиссеру высказаться о коллеге.

«Если говорить честно, режиссером он был неровным. Скажу прямо: мне не нравится, например, как в гайдаевской версии играет Остапа Бендера Арчил Гомиашвили», — рассказал Захаров в интервью изданию «АиФ».

По воспоминаниям самого Гомиашвили, во время телепремьеры версии Захарова в 1977 году рассерженный Леонид Иович позвонил ему и предложил посмотреть по ТВ «уголовное преступление».

Так это или нет, сейчас уже не узнать: всех троих рассказчиков данной истории нет в живых. Но бесспорно одно, что каждая из экранизаций легендарного романа давно вошла в сокровищницу отечественного кино и обрела армию собственных почитателей.