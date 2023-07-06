Захаров в гробу перевернулся: Певцов оплевал «Ленком» после громкого увольнения

Дмитрий Певцов рад, что больше не служит в «Ленкоме». Долгих 30 лет артист считал этот театр своим домом, но теперь публично его растоптал.

После громкого увольнения актер сделал заявление, от которого Марк Захаров перевернулся бы в гробу. Певцов полагает, что смерть именитого актера и режиссера привела к тому, что перестал существовать и созданный им театр.

«Сейчас это другой театр. И я рад, что сейчас я не там»,

— оплевал культовое учреждение артист в беседе с порталом NEWS.

С недавних пор Певцов активно занимается политической деятельностью. Он стал депутатом Госдумы, но при этом находит время для того, чтобы сниматься в кино и выходить на театральную сцену.

Меж тем нынешний руководитель «Ленкома» Марк Варшавер не разделяет мнение Певцова о том, что театр медленно, но верно умирает. По его словам, публика все еще любит детище Захарова, на сцене которого появляются новые постановки, где играют талантливые и знаменитые на всю страну актеры.