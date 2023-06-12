Задорожная бросила все ради мужчины, который вызывает у народа лишь оторопь: взгляните на него

Настя Задорожная была одной из самых популярных молодых певиц в России. Состояться девушка могла и как актриса, ведь за плечами юной девушки уже есть множество серьезных ролей. Однако знаменитость совершила роковую ошибку большинства женщин. По крайней мере, так считают поклонники звезды.

Задорожная успешной карьере предпочла семью, задвинув свои амбиции на дальний план. Провидцы-фанаты уверены, что это решение больно аукнется наивной девушке. Более того, муж Насти вовсе не тот, ради кого стоит бросать все и погружаться в быт.

Но сама Задорожная считает иначе. Ее избранник Владимир работает IT-специалистом, он завоевал артистку и увез в «золотую клетку» в США. Но сама девушка о сделанном выборе не жалеет, чего нельзя сказать о ее фанатах из России.