Недавно вышедшая в свет книга принца Гарри уже взбудоражила умы британцев, поскольку королевская семья считается важной частью английской культуры и любые заявления по поводу династии Виндзоров привлекают к себе интерес.

Герцог Сассекский нелицеприятно высказался о своем брате и его жене, а также решил обвинить дворецкого своей матери в выкачивании денег и паразитировании на добром имени принцессы Дианы.

Ответ бывшего придворного не заставил себя ждать. Пол Барелл неожиданно заявил, что в таком поведении бывшего претендента на престол виновата его жена. Дзен-канал «Телеграf» пишет, что дворецкий обвинил Меган Маркл в «огромном влиянии на эту книгу», и с этим трудно не согласиться. После свадьбы новоиспеченные супруги то и дело мелькают в разных скандалах. В последнее время они все чаще совершают нападки на королевскую семью, которая вряд ли станет позориться и комментировать такие выходки.

Мама Гарри точно бы отговорила его от таких заявлений, а может быть, и от женитьбы.