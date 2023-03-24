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«Зачем ты нас мучаешь?»: россиянки накинулись на Воробьева, показавшего стальной пресс (фото)

24 марта 2023 16:45
«Зачем ты нас мучаешь?»: россиянки накинулись на Воробьева, показавшего стальной пресс (фото)

Певец словно дразнит своих подписчиц.

Певец Алексей Воробьев взбудоражил поклонниц фотографиями с отдыха. 35-летний исполнитель выложил два кадра (черно-белый и цветной) и попросил подписчиков выбрать лучший. Они же заинтересовались не цветовым решением кадров, а их содержимым.

Артиста запечатлели в бледно-желтых плавках, когда он по колено стоит воде. Он слегка отклонился назад и пытается закрыться руками от яркого солнца. На груди — кулон на цепочке, а запястье обрамляет браслет.

«Ну зачем же так дразнить», «Какой же вы красивый мужчина!», «Как всегда неотразимый», — восхитились комментаторы.

Фанатки обратили внимание на идеальную фигуру Воробьева, а в особенности на «кубики» пресса, и сравнили его с греческим богом Аполлоном.

«Зачем ты нас мучаешь?»: россиянки накинулись на Воробьева, показавшего стальной пресс (фото)

«Мой король», «Зачем ты так мучаешь своей красотой! Сногсшибателен! Сексуален! Очарователен и безупречен со всех сторон!» — писали в Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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