«Зачем ты нас мучаешь?»: россиянки накинулись на Воробьева, показавшего стальной пресс (фото)

Певец Алексей Воробьев взбудоражил поклонниц фотографиями с отдыха. 35-летний исполнитель выложил два кадра (черно-белый и цветной) и попросил подписчиков выбрать лучший. Они же заинтересовались не цветовым решением кадров, а их содержимым.

Артиста запечатлели в бледно-желтых плавках, когда он по колено стоит воде. Он слегка отклонился назад и пытается закрыться руками от яркого солнца. На груди — кулон на цепочке, а запястье обрамляет браслет.

«Ну зачем же так дразнить», «Какой же вы красивый мужчина!», «Как всегда неотразимый», — восхитились комментаторы.

Фанатки обратили внимание на идеальную фигуру Воробьева, а в особенности на «кубики» пресса, и сравнили его с греческим богом Аполлоном.