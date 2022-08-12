Зачем Шукшина врет в глаза россиянам: сестра приперла к стенке горе-актрису

Ольга Шукшина не прошла мимо судебного процесса, в который оказалась втянута ее сестра Мария. Актриса сейчас разбирается с недобросовестным застройщиком, который уже 8 лет не может выдать ей нужные документы. По некоторым данным, Мария еще на заре «нулевых» приобрела три квартиры на базе фундамента в элитном ЖК в центре Москвы. Сдача дома затянулась до 2014 года, но до сих пор звезда не вступила в права на недвижимость из-за отсутствия бумаг. Общую стоимость апартаментов Марии эксперты оценивают сейчас в 150 млн рублей.

Сестра Марии не уверена, что дело настолько очевидное, как его преподносят. Женщины много лет враждуют, и Ольга не упустила случая прокомментировать неурядицы в жизни сестры. Оказалось, что она даже не слышала о недвижимости, которую купила Мария. И теперь Ольга предполагает, что в ситуации есть место некоторой недосказанности, а не только вины застройщика.