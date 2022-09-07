Зачем Цымбалюк-Романовская добивалась брака с Джигарханяном: этого признания ждали многие

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян стали мужем и женой в 2016 году. Брак знаменитостей оказался большим шоком для публики: поклонники и коллеги не могли поверить в искренность чувств пианистки. Сама артистка при этом отрицала все обвинения и заверяла, что влюблена в актера.

Как рассказал Прохор Шаляпин, близко общавшийся с Романовской, главная причина, по которой пианистка согласилась выйти замуж за Джигарханяна, кроется далеко не в ее сильных чувствах. Она, как и была уверена публика, ставила своей целью исключительно обогащение.

«Она забрала его квартиру и все имущество. Назвать ее немеркантильной я не могу», — рассказывает Шаляпин в документальном фильме «Исповедь» от сервиса Premier .

Музыкант признался, что его бывшая подруга не хотела работать в этих отношениях. Как уверен Шаляпин, Цымбалюк-Романовская стремилась лишь к красивой жизни и была готова на многое ради этого.