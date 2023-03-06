Зацепиться смог только один: ведущих в «Кабачке "13 стульев"» меняли как перчатки

Юмористическую передачу «Кабачок „13 стульев“» любили и старались не пропускать многие советские граждане. В этом шоу звучали весьма острые и даже смелые шутки, что, бесспорно, стало прорывом для того времени. Но именно такие популярность и ошеломительный успех повысили планку для всех знаменитостей, желающих принять участие в съемках.

Например, сразу после появления Андрея Миронова в одном из выпусков зрители стали требовать и даже писать письма с просьбой убрать известного актера с экрана, что в конечном итоге и произошло.

А для Александра Белявского роль пана Ведущего, наоборот, была успешной, и поклонники передачи вовсе не были против этого талантливого мужчины. Однако он оказался слишком занят в других проектах и не смог совмещать их со съемками в «Кабачке».

Но дольше всех смог продержаться Михаил Державин. Он оставался в роли пана Ведущего до самого последнего выпуска и всегда радовал зрителей своими искрометными шутками.